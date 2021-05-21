В Баку воздух прогреется до 31 градуса в субботу

Будет дуть южный ветер

В субботу, 22 мая, в Баку ожидается 31 градус тепла.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

Будет дуть южный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-19, днем 28-33, в Баку ночью 17-19, днем - 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление снизится с 758 мм до 754 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются грозы, дожди, утром местами туман. Будет дуть восточный ветер, местами с усилением.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем - 31-36, в горах ночью 10-15, днем - 21-26 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается стабильная погода, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.