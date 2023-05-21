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В Баку воздух прогреется до 27 градусов тепла

В Баку воздух прогреется до 27 градусов тепла 22 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
21 мая 2023 г. 12:56
В Баку воздух прогреется до 27 градусов тепла

22 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17° тепла, днем 22-27° тепла. Атмосферное давление повыситься с 756 мм рт.ст. до 759 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди, в северных и западных районах - интенсивные, гроза, град. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Местами туман. Ветер западный.

Температура воздуха составит ночью 12-17° тепла, днем 24-29° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 27 dərəcə isti olacaq, bəzi rayonlara dolu düşəcək

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