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В Баку воздух прогреется до 26 градусов тепла

В Баку воздух прогреется до 26 градусов тепла 21 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
20 мая 2023 г. 12:38
В Баку воздух прогреется до 26 градусов тепла

21 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на национальную гидрометеорологическую службу, ночью и утром на отдельных территориях возможны дожди.

Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17° тепла, днем 21-26° тепла. Атмосферное давление упадет с 760 мм рт.ст. до 756 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-60%.

В некоторых районах Азербайджана завтра ожидаются осадки, на отдельных местах возможны ливни, грозы, град, в высокогорных районах - мокрый снег. На отдельных территориях ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью будет 12-17° тепла, днем - 22-27° тепла, в горах ночью - 4-8° тепла, днем - 8-13°, местами - до 15° тепла.

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