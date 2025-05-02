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В Баку в результате незаконной вырубки деревьев природе нанесен ущерб на 30 тыс. манатов

В Баку в результате незаконной вырубки деревьев природе нанесен ущерб на 30 тыс. манатов В Баку в результате незаконной вырубки деревьев природе нанесен ущерб на 30 тыс. манатов.
Экология
2 мая 2025 г. 19:29
В Баку в результате незаконной вырубки деревьев природе нанесен ущерб на 30 тыс. манатов

В Баку в результате незаконной вырубки деревьев природе нанесен ущерб на 30 тыс. манатов.

Как сообщает Report, в ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности за последнюю неделю, на административной территории города Баку были выявлены факты незаконной вырубки зеленых насаждений.

В ходе расследования было установлено, что в результате незаконной вырубки деревьев в жилом массиве Албалылыг Хазарского района, а также на пересечении улиц Тебриз и Гасаноглу в Наримановском районе, природе был нанесен ущерб в размере 30 тыс. манатов.

Поскольку сумма ущерба, нанесенного зеленым насаждениям, образует состав преступления, собранные материалы направлены в правоохранительные органы для дачи вопросу правовой оценки.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda ağaclar qanunsuz kəsilib, təbiətə 30 min manatlıq ziyan dəyib

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