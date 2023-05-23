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В Баку в рамках проекта "Наш двор" сдан в эксплуатацию новый двор

В Баку в рамках проекта "Наш двор" сдан в эксплуатацию новый двор 23 мая в рамках проекта "Наш двор", реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, сдан в пользование жителей очередной благоустроенный двор.
Экология
23 мая 2023 г. 14:20
В Баку в рамках проекта Наш двор сдан в эксплуатацию новый двор

23 мая в рамках проекта "Наш двор", реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, сдан в пользование жителей очередной благоустроенный двор.

Как сообщает Report, обновленный двор охватывает многоэтажные дома, в которых проживает 600 человек, по адресу: город Баку, Низаминский район, улица Мамедали Шарифли, 84B и 84V.

Основная цель проекта "Наш двор" заключается в содержании дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении зеленых насаждений, составляющих основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жизни граждан.

В очередном благоустроенном дворе предусмотрены также возможности для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями, созданы благоприятные условия для развития детей всех возрастных групп, эффективного досуга молодежи и занятий спортом. На территории построены стадион для мини-футбола с искусственным покрытием, детские площадки, установлены различные спортивные сооружения. Кроме того, на территории двора также установлены четыре беседки, много скамеек, контейнеры для отходов, скворечники и кошачьи домики.

Учитывая пожелания и интересы жителей, во дворе установлены новые опоры освещения, камеры видеонаблюдения, полностью отремонтированы фасады и блоки зданий, обновлены асфальт и кровля зданий, реконструирована электрическая система.

Помимо восстановления имеющихся во дворе озеленений, высажено 1300 деревьев, 4500 кустарников, на территории 4000 квадратных метров заложена озеленительная полоса. Наряду с этим, вокруг двора созданы "зеленые барьеры" (green barriers), состоящие из густорастущих вьющихся видов растений, которые могут эффективно поглощать вредные частицы пыли в воздухе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Bizim həyət” layihəsi çərçivəsində yeni həyət istifadəyə verilib

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