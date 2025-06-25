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В Баку в праздничные дни ожидается 34, в регионах - 37 градусов тепла

В Баку в праздничные дни ожидается 34, в регионах - 37 градусов тепла В Баку и на Абшеронском полуострове 26 июня пройдет в основном без осадков.
Экология
25 июня 2025 г. 12:16
В Баку в праздничные дни ожидается 34, в регионах - 37 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове 26 июня пройдет в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-22, днем - 28-33 градуса тепла.

27 июня в столице также пройдет без осадков. Будет преобладать юго-западный ветер, который днем сменится умеренным северо-западным. Температура воздуха ночью составит 20-22, днем - 28-33 градуса тепла.

28 июня в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет преобладать северо-восточный ветер, который днем сменится умеренным юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 21-23, днем - 29-34 градуса тепла.

В регионах Азербайджана в основном без осадков, однако 27 июня в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 18-23, днем - 32-37, в горах ночью 8-13, днем - 20-25 градусов тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda bayram günlərində 34, rayonlarda 37 dərəcə isti olacaq

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