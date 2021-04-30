В Баку в первый день мая местами пройдут усиленные дожди с грозами

Атмосферное давление снизится с 764 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 75-85%

В Баку и на Абшеронском полуострове 1 мая ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, в некоторых частях полуострова пройдут усиленные дожди с грозами.

Утром туман, будет дуть умеренный северный ветер со скоростью 7-12 м/с, ночью и утром порывы до 15 м/с.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 11-14, днем 18-21, в Баку ночью 11-13, днем 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление снизится с 764 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, сильный дождь, местами интенсивный, град, в высокогорных районах снег. Утром туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16, днем 20-25, в горах ночью 5-10, днем 10-15 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 1-2 мая на Абшеронском полуострове ожидаются температурный режим, близкий к климатической норме, и слабые, умеренные колебания метеорологических факторов, которые, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей, однако влажная погода может вызвать у некоторых людей чувство дискомфорта.