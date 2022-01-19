В парке Гейдара Алиева в Баку строится амфитеатр

Расположенный возле Украинского круга парк Гейдара Алиева расширяется.

Расположенный возле Украинского круга парк Гейдара Алиева расширяется.

Об этом Report сказал начальник отдела общественно-политических и гуманитарных вопросов Исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов.

По его словам, летом на двух гектарах парка были проведены работы по благоустройству: "В ближайшие дни планируется установить спортивно-развлекательные сооружения для взрослых и детей, беседки и современные системы освещения. Общая площадь парка составляет 14 гектаров. Работы планируется завершить в течение нескольких месяцев. Также, с учетом рельефа парка, строится амфитеатр для проведения массовых мероприятий. Работы в этом направлении уже начаты".

Отметим, что парк был открыт в 2000 году при участии общенационального лидера Гейдара Алиева. В 2007 году парк был реконструирован и здесь был установлен памятник Гейдару Алиеву.