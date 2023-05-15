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В Баку установлен факт вырубки деревьев

В Баку установлен факт вырубки деревьев Сотрудники Государственной службы экологической безопасности на месте изучили распространившуюся в соцсетях информацию о вырубке деревьев на улице Мухаммеда Хади в Хатаинском районе столицы.
Экология
15 мая 2023 г. 13:23
В Баку установлен факт вырубки деревьев

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности на месте изучили распространившуюся в соцсетях информацию о вырубке деревьев на улице Мухаммеда Хади в Хатаинском районе столицы.

Как сообщил Report представитель службы Гафар Алиев, в результате разбирательства установлено, что ночью были вырублены два дерева.

"С целью установки личности вырубившего деревья у здания №103 на улице Мухаммеда Хади с правоохранительными органами проводится совместное разбирательство", - подчеркнул Г.Алиев.

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