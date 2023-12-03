О нас

В Баку установится ветреная погода, в регионах будет туман

В Баку установится ветреная погода, в регионах будет туман В Баку и на Абшеронском полуострове 4 декабря ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в целом без осадков.
Экология
3 декабря 2023 г. 12:46
В Баку установится ветреная погода, в регионах будет туман

В Баку и на Абшеронском полуострове 4 декабря ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в целом без осадков.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, ночью и утром в столице и на полуострове местами будет туман. Умеренный юго-западный ветер утром сменится на северо-западный.

Температура воздуха ночью составит 7-11°, днем ​​- 15-19° тепла. Атмосферное давление установится на отметке 763 мм рт.ст. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем - 50-60%.

В регионах Азербайджана осадки не ожидаются. Ночью и утром в некоторых районах будет туман, прогнозируется умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9°, днем ​​18-23° тепла, в горах ночью от -2° до +3°, днем ​​7-12° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda hava küləkli keçəcək, bəzi rayonlarda duman olacaq

Экслюзивные новости

Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
29 ноября 2023 г. 15:53
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
29 ноября 2023 г. 15:11
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
29 ноября 2023 г. 15:06
Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен
Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен
28 ноября 2023 г. 17:03
Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой
Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой
28 ноября 2023 г. 15:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi