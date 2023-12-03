В Баку установится ветреная погода, в регионах будет туман

В Баку и на Абшеронском полуострове 4 декабря ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в целом без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове 4 декабря ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в целом без осадков.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, ночью и утром в столице и на полуострове местами будет туман. Умеренный юго-западный ветер утром сменится на северо-западный.

Температура воздуха ночью составит 7-11°, днем ​​- 15-19° тепла. Атмосферное давление установится на отметке 763 мм рт.ст. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем - 50-60%.

В регионах Азербайджана осадки не ожидаются. Ночью и утром в некоторых районах будет туман, прогнозируется умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9°, днем ​​18-23° тепла, в горах ночью от -2° до +3°, днем ​​7-12° тепла.