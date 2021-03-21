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В Баку усилится ветер, в районах возможны дожди

В Баку усилится ветер, в районах возможны дожди Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем - 8-10 градусов тепла
Экология
21 марта 2021 г. 13:28
В Баку усилится ветер, в районах возможны дожди

22 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно, без осадков.

Как сообщили Report в Национальном гидрометцентре, завтра ночью и утром местами ожидается туман, изморось, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 759 мм ртутного столба до 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 21 марта на Абшероне ожидаются умеренные порывы северного ветра хазри, что относительно благоприятно для метеочувствительных людей.

22 марта в Баку и на Абшеронском полуострове днем скорость северо-западного ветра составит 15-18 м/с, иногда с порывами до 20 м/с, с полудня 23 марта и до утра 24 марта - юго-западный ветер 15-18 м/с, с порывами до 20 м/с.

22 марта в северных и западных районах республики ожидаются дожди, с вечера 23 до полудня 25 марта местами интенсивного характера, в горных местностях возможен снег. Скорость западного ветра составит 15-20 м/с, местами с порывами до 23-25 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов тепла, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda güclü külək əsəcək, rayonlara yağış, qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

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