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В Баку усилится ветер, в некоторых районах ожидаются дожди и град

В Баку усилится ветер, в некоторых районах ожидаются дожди и град В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
7 мая 2023 г. 12:32
В Баку усилится ветер, в некоторых районах ожидаются дожди и град

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром ожидается туман, местами небольшой дождь. Южный ветер сменится северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем 17-22° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы, 757 мм рт. столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых районах возможны осадки. Местами возможны гроза и град, туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем 22-27° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda külək güclənəcək, bəzi rayonlara yağış yağacaq, dolu düşəcək

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