В Баку усилится ветер, в некоторых районах ожидаются дожди и град

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром ожидается туман, местами небольшой дождь. Южный ветер сменится северо-западным.
Температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем 17-22° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы, 757 мм рт. столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых районах возможны осадки. Местами возможны гроза и град, туман. Будет дуть западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем 22-27° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла.