В Баку усилится ветер, в некоторых районах ожидаются дожди и град

В Баку усилится ветер, в некоторых районах ожидаются дожди и град

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

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В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром ожидается туман, местами небольшой дождь. Южный ветер сменится северо-западным. Температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем 17-22° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы, 757 мм рт. столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%. В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых районах возможны осадки. Местами возможны гроза и град, туман. Будет дуть западный ветер. Температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем 22-27° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла. Подпишитесь на наш Telegram канал