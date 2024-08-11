В Баку усилился ветер, в ряде регионов прошли ливни

В Баку и на Абшеронском полуострове скорость ветра достигла 17 м/с, в ряде регионов прошли интенсивные ливни.
Как сообщает
Согласно информации на 17:00, в Дашкесанском, Балакенском, Загатальском, Гядабейском, Шекинском, Гахском, Гусарском районах, местами наблюдались кратковременные ливни с грозами.
Северо-восточный ветер в Нефтчале и Джульфе временами усиливался до 20 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 17 м/с, в Нафталане - до 16 м/с.
Температура воздуха в Баку и на Абшероне составила 31, в Нахчыванской АР - 32, в низменных районах - 30, в горных - 23 градуса тепла.