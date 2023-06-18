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В Баку усилился ветер, в некоторых районах шел ливень - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

В Баку усилился ветер, в некоторых районах шел ливень - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА По состоянию на 20.00 часов 18 июня в населенных пунктах Гедабей, Дашкесан, Товуз, Гянджа, Шамкир, Гейгель, Нафталан, Евлах, Гусар, Губа, Хачмаз, Шабран, Халтан, Шахдаг, Мингячевир, Сабирабад, Имишли, Зардаб, Агдам, Балакен, Загатала, Шеки, Шамахы, Тертер
Экология
18 июня 2023 г. 21:29
В Баку усилился ветер, в некоторых районах шел ливень - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

По состоянию на 20.00 часов 18 июня в населенных пунктах Гедабей, Дашкесан, Товуз, Гянджа, Шамкир, Гейгель, Нафталан, Евлах, Гусар, Губа, Хачмаз, Шабран, Халтан, Шахдаг, Мингячевир, Сабирабад, Имишли, Зардаб, Агдам, Балакен, Загатала, Шеки, Шамахы, Тертер, Евлах, Гах, Геранбой наблюдалась гроза, временами шел ливень.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В результате проливного дождя около 15:13 на поселок Бейлю Геранбойского района сошел селевой поток.

Около 15:10 в районе сел Чямянли и Сарыджалы Агдамского района выпал град диаметром 30-35 мм.

Западный ветер усилился до 25 м/с в Геранбое, 24 м/с - Гяндже, 23 м/с - Дашкесане, 22 м/с - Исмаиллы, 22 м/с - Гейчае, 18 м/с - Шамкире, 17 м/с - Сабирабаде, 16 м/с - Гейгеле, в Баку и на Абшеронском полуострове ветер на усилился до 22 м/с.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda külək güclənib, bəzi rayonlarda leysan yağıb - FAKTİKİ HAVA

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