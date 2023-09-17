В Баку усилился ветер, а в некоторых регионах прошли ливни

Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Как передает Report, по данным Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов на 17:00, в Губе, Гусаре, Исмайыллы, Шеки, Халтане, Агдаме, Шахдаге и Сабирабаде наблюдались молнии, периодически шли проливные дожди.

Согласно информации, в Баку и на Абшеронском полуострове северо-западный ветер временами усиливался до 18-22 м/с.

"Температура воздуха в столице и на Абшероне составила 22-24 градуса, на низменных территориях - 26-29, в горных районах - 7-13 градусов", - отмечается в сообщении.