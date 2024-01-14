В Баку температура воздуха упадет до -4°С, в регионах ожидается снег

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, осадки в целом не ожидаются, ветер умеренный южный. Температура воздуха ночью составит 0-4 градуса мороза, днем - 2-5 градусов тепла.
Как сообщает
В регионах Азербайджана в основном осадки не ожидаются, однако местами возможны дождь и снег, временами туман, ветер умеренный западный.
Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов мороза, днем - 1-6 градусов тепла, в горах ночью - 13-18, днем - 3-8 градусов мороза.
Ночью и утром на дорогах республики есть вероятность образования гололеда.