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В Баку температура воздуха упадет до -4°С, в регионах ожидается снег

В Баку температура воздуха упадет до -4°С, в регионах ожидается снег Национальная служба гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана представила прогноз погоды на 15 января.
Экология
14 января 2024 г. 13:14
В Баку температура воздуха упадет до -4°С, в регионах ожидается снег

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, осадки в целом не ожидаются, ветер умеренный южный. Температура воздуха ночью составит 0-4 градуса мороза, днем - ​​2-5 градусов тепла.

Как сообщает Report, об этом говорится в прогнозе погоды на 15 января, представленном Национальной службой гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В регионах Азербайджана в основном осадки не ожидаются, однако местами возможны дождь и снег, временами туман, ветер умеренный западный.

Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов мороза, днем - ​​1-6 градусов тепла, в горах ночью - 13-18, днем ​​- 3-8 градусов мороза.

Ночью и утром на дорогах республики есть вероятность образования гололеда.

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