В Баку температура воздуха прогреется до 36 градусов, в регионах ожидаются дожди и град

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национальной службы гидрометеорологии, во второй половине дня северо-западный ветер сменится южным.

Ночью температура воздуха составит 22-25 градусов тепла, днем ​​32-36. В Баку температура воздуха ночью составит 23-25, днем ​​34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы, 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-70 процентов, днем - 35-40 процентов.

На пляжах Абшеронского района северо-западный ветер днем сменится южным. Температура морской воды составит на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 24-25 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шихово) - 25-26 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 2 августа на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди, возможен град. Днем будет в основном без осадков. В отдельных местах туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 20-24, днем - 32-37 градусов тепла, в горах ночью 8-13, днем - 15-20 градусов тепла.