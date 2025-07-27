О нас

В Баку температура поднимется до 37 градусов, в некоторых районах ожидается град

В Баку температура поднимется до 37 градусов, в некоторых районах ожидается град Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно безосадочная погода.
Экология
27 июля 2025 г. 12:02
В Баку температура поднимется до 37 градусов, в некоторых районах ожидается град

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно безосадочная погода.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ожидается умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 22–26° тепла, днём 32–37° тепла. Атмосферное давление понизится с 755 до 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — ночью 70–80 %, днём 45–55 %.

В районах Азербайджана в основном также ожидается сухая погода. Однако днём в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, гроза и выпадение града. Ночью и утром в горных районах местами туман. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22–26° тепла, днём 34–38° тепла, в горах ночью 10–15° тепла, днём 20–25° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda 37 dərəcə isti olacaq, bəzi rayonlara dolu düşəcək - PROQNOZ

Самое читаемое

Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
22 июля 2025 г. 14:11
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
20 июля 2025 г. 16:24
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
22 июля 2025 г. 12:58
Рахман Халилов опроверг информацию о проведении российскими силовиками обысков в офисе РЕИЛГО в Москве
Рахман Халилов опроверг информацию о проведении российскими силовиками обысков в офисе РЕИЛГО в Москве
25 июля 2025 г. 19:06
В Амурской области объявлен трехдневный траур по погибшим при крушении Ан-24
ВидеоВ Амурской области объявлен трехдневный траур по погибшим при крушении Ан-24
24 июля 2025 г. 16:29
Участники III Шушинского глобального медиафорума ознакомились с инфраструктурными проектами региона
ФотоУчастники III Шушинского глобального медиафорума ознакомились с инфраструктурными проектами региона
20 июля 2025 г. 15:45
Скончался известный актер и рестлер Халк Хоган
Скончался известный актер и рестлер Халк Хоган
24 июля 2025 г. 19:48
Жительница Джебраила: Я возвращаюсь на родину, которую покинула вместе с родителями
Жительница Джебраила: Я возвращаюсь на родину, которую покинула вместе с родителями
25 июля 2025 г. 07:20
Найдены тела утонувших в море в селе Новханы подростков
Найдены тела утонувших в море в селе Новханы подростков
20 июля 2025 г. 16:14
Грузия передала в пользование Азербайджана участок в центре Тбилиси
Грузия передала в пользование Азербайджана участок в центре Тбилиси
22 июля 2025 г. 12:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi