В Баку температура поднимется до 37 градусов, в некоторых районах ожидается град

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно безосадочная погода.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно безосадочная погода.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ожидается умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 22–26° тепла, днём 32–37° тепла. Атмосферное давление понизится с 755 до 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — ночью 70–80 %, днём 45–55 %.

В районах Азербайджана в основном также ожидается сухая погода. Однако днём в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, гроза и выпадение града. Ночью и утром в горных районах местами туман. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22–26° тепла, днём 34–38° тепла, в горах ночью 10–15° тепла, днём 20–25° тепла.