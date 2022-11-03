В целях содействия посадке деревьев, сокращения количества отходов и поддержки вторичной переработки, в Баку стартует кампания "Меняем утиль на саженцы" под девизом "Одно дерево - тысяча дыханий".
Как сообщила Report начальник отдела экологической пропаганды и связей с общественностью Министерства экологии и природных ресурсов Сайяра Мамедова, перед центром ASAN xidmət №6 проводится акция по раздаче саженцев: "В ходе акции граждане смогут сдать пластик, стекло, бумагу, использованные батарейки и получить взамен саженец дерева".
Мамедова призвала граждан принять активное участие в акции, которая призвана защитить окружающую среду: "Следующее подобное мероприятие состоится 4 ноября в 13:30 перед центром ASAN xidmət в Губе".
В Баку стартует кампания "Меняем утиль на саженцы"В Баку стартует кампания "Меняем утиль на саженцы" В целях содействия посадке деревьев, сокращения количества отходов и поддержки вторичной переработки, в Баку стартует кампания "Меняем утиль на саженцы" под девизом "Одно дерево - тысяча дыханий". Как сообщила Report начальник отдела экологической проп
Экология
3 ноября 2022 г. 11:12
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В целях содействия посадке деревьев, сокращения количества отходов и поддержки вторичной переработки, в Баку стартует кампания "Меняем утиль на саженцы" под девизом "Одно дерево - тысяча дыханий".
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