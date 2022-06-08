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В Баку срублены и утилизированы 3000 больных сосен

В Баку срублены и утилизированы 3000 больных сосен В Исполнительной власти города Баку с участием представителей соответствующих структур, ученых и специалистов прошли совещания и встречи в связи с высыханием сосен. Для этого были приглашены ученые из зарубежных стран, а также специалисты Продовольственно
Экология
8 июня 2022 г. 09:24
В Баку срублены и утилизированы 3000 больных сосен

В Исполнительной власти города Баку с участием представителей соответствующих структур, ученых и специалистов прошли совещания и встречи в связи с высыханием сосен. Для этого были приглашены ученые из зарубежных стран, а также специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, которые провели расследования в ряде столичных мест.

Об этом Report сообщили в Исполнительной власти города Баку.

Было отмечено, что местные ученые также принимали участие в устранении болезней, выявленных у 40-45-летних сосен.

На основании заключения специалистов Министерства экологии и природных ресурсов в городе Баку было срублено и утилизировано 3 тысячи зараженных и неизлечимых сосен.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda 3 000 xəstə şam ağacı kəsilərək utilizasiya edilib

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