В Баку создадут общественные пляжи

С учетом обращений и пожеланий граждан в пляжный сезон в Баку в соответствии с поручениями соответствующих госструктур на ряде прибрежных территорий столицы приступили к созданию общественных пляжей.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Исполнительной власти города Баку Исрафил Керимов.

По его словам, на первоначальном этапе эти пляжи будут созданы на территории "Ших" в Сабаильском районе и поселке Новханы, затем в Говсане, Бузовне, Бильгя, Нардаране – всего на 7 территориях: "Вход на пляжи будет бесплатным, соответствующие структуры будут следить за этим".