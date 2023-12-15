В Баку содержание угарного газа в воздухе превысило норму

Сегодня содержание угарного газа в воздухе в Баку превысило норму в 1,3 раза.

Сегодня содержание угарного газа в воздухе в Баку превысило норму в 1,3 раза.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерство экологии и природных ресурсов.

Мониторинг качества атмосферного воздуха осуществляется ежедневно с помощью автоматических станций в Сабаильском, Хатаинском, Низаминском, Наримановском районах Баку и городах Сумгайыт и Гянджа.

Повышенное содержание угарного газа в воздухе связано с интенсивностью движения транспорта, деятельностью промышленных предприятий и человеческим фактором.