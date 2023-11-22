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В Баку содержание угарного газа в воздухе превысило норму

В Баку содержание угарного газа в воздухе превысило норму Сегодня в течение дня содержание угарного газа в воздухе в Баку превысило норму в 1,2 раза.
Экология
22 ноября 2023 г. 17:35
В Баку содержание угарного газа в воздухе превысило норму

Сегодня в течение дня содержание угарного газа в воздухе в Баку превысило норму в 1,2 раза.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Мониторинг качества атмосферного воздуха осуществляется ежедневно с помощью автоматических станций в Сабаильском, Хатаинском, Низаминском, Наримановском районах Баку и городах Сумгайыт и Гянджа.

Повышенное содержание угарного газа в воздухе связано с интенсивностью движения транспорта, деятельностью промышленных предприятий и человеческим фактором.

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