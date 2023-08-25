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В Баку содержание угарного газа в воздухе превысило норму

В Баку содержание угарного газа в воздухе превысило норму В Баку содержание угарного газа в воздухе превысило норму.
Экология
25 августа 2023 г. 23:03
В Баку содержание угарного газа в воздухе превысило норму

В Баку содержание угарного газа в воздухе превысило норму.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В ведомстве отметили, что на территории Сабаильского, Хатаинского, Низаминского, Наримановского районов Баку и городов Сумгайыт, Гянджа автоматическими станциями ежедневно осуществляется мониторинг качества атмосферного воздуха.

На основании анализа данных, полученных со станций, было установлено, что в течение дня содержание угарного газа в Баку было выше нормы в 1,4 раза, оксида азота-4 - в 1,3 раза, а в городе Сумгайыт содержание оксида азота-4 в воздухе превышало норму в 1,1 раза.

Отмечается, что причиной этого является интенсивный характер дорожного движения, деятельность промышленных предприятий, в том числе связан с человеческим фактором.

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