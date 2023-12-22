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В Баку содержание пыли и угарного газа в воздухе превысило норму

В Баку содержание пыли и угарного газа в воздухе превысило норму В Баку содержание пыли и угарного газа в воздухе превысило норму.
Экология
22 декабря 2023 г. 18:08
В Баку содержание пыли и угарного газа в воздухе превысило норму

В Баку содержание пыли и угарного газа в атмосфере превысило норму.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Согласно данным автоматических станций мониторинга атмосферного воздуха, сегодня дисперсные частицы пыли превышали норму в 1,2 раза, а угарного газа - в 1,3 раза.

Мониторинг качества атмосферного воздуха ежедневно осуществляется через автоматические станции непрерывной работы по качеству воздуха на территории Сабаильского, Хатаинского, Низаминского, Наримановского районов города Баку и городов Сумгайыт и Гянджа.

Пыль, наблюдаемая в воздухе из-за метеорологических условий, носит как локальный, так и трансграничный характер. Пыльная погода сохранится в течение следующих 2 дней.

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