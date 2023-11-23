В Баку содержание окиси углерода в воздухе превысило норму

В Баку содержание окиси углерода и сернистого газа в атмосфере превысило норму.

В Баку содержание окиси углерода и сернистого газа в атмосфере превысило норму.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

Мониторинг качества атмосферного воздуха ежедневно осуществляется посредством автоматических станций на территории Сабаильского, Хатаинского, Низаминского, Наримановского районов города Баку и городов Сумгайыт и Гянджа.

Анализ данных, полученных со станций, свидетельствует, что в течение дня содержание окиси углерода и сернистого газа в Баку было выше нормы в 1,2 раза.

Причиной тому является интенсивное движение транспорта, деятельность промышленных предприятий и человеческий фактор.