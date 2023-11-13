В Баку содержание окиси углерода в воздухе превышает норму

В Баку содержание окиси углерода и сернистого газа в атмосфере превысило норму.
Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.
Мониторинг качества атмосферного воздуха ежедневно осуществляется посредством автоматических станций на территории Сабаильского, Хатаинского, Низаминского, Наримановского районов города Баку и городов Сумгайыт и Гянджа.
На основании анализа данных, полученных со станций, в течение дня содержание окиси углерода в Баку были выше нормы в 1,4 раза, сернистого газа – в 1,1 раза, в Сумгайыте содержание диоксид азота превысило норму в 1,2 раза.
Причиной тому является интенсивное движение транспорта, деятельность промышленных предприятий и человеческий фактор.