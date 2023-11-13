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В Баку содержание окиси углерода в воздухе превышает норму

В Баку содержание окиси углерода в воздухе превышает норму В Баку выбросы окиси углерода и сернистого газа в атмосфере превысили норму.
Экология
13 ноября 2023 г. 19:45
В Баку содержание окиси углерода в воздухе превышает норму

В Баку содержание окиси углерода и сернистого газа в атмосфере превысило норму.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

Мониторинг качества атмосферного воздуха ежедневно осуществляется посредством автоматических станций на территории Сабаильского, Хатаинского, Низаминского, Наримановского районов города Баку и городов Сумгайыт и Гянджа.

На основании анализа данных, полученных со станций, в течение дня содержание окиси углерода в Баку были выше нормы в 1,4 раза, сернистого газа – в 1,1 раза, в Сумгайыте содержание диоксид азота превысило норму в 1,2 раза.

Причиной тому является интенсивное движение транспорта, деятельность промышленных предприятий и человеческий фактор.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda havada dəm qazı normadan artıqdır

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