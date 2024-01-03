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В Баку скорость ветра увеличится, в западных районах Азербайджана ожидается снег

В Баку скорость ветра увеличится, в западных районах Азербайджана ожидается снег В Баку и на Абшеронском полуострове днем 4-5 января ожидается юго-западный ветер со скоростью 15-18 м/с, местами порывы достигнут 20-23 м/с, ночью и утром 6 января северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, в отдельных частях полуострова - до 23-25 м/с.
Экология
3 января 2024 г. 19:12
В Баку скорость ветра увеличится, в западных районах Азербайджана ожидается снег

В Баку и на Абшеронском полуострове днем 4-5 января ожидается юго-западный ветер со скоростью 15-18 м/с, местами порывы достигнут 20-23 м/с, ночью и утром 6 января северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, в отдельных частях полуострова - до 23-25 м/с.

Как передает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, 5 января в основном в западных районах, 6 января ночью и утром в большинстве районов ожидаются осадки в виде снега.

Вечером 4 января, с вечера 5-го до второй половины дня 6-го января ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-28 м/с.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda külək güclənəcək, əksər rayonlara sulu qar və qar yağacaq

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