О нас

В Баку скорость ветра достигает 33 м/с

В Баку скорость ветра достигает 33 м/с Скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигает 33 м/с.
Экология
17 декабря 2023 г. 21:29
В Баку скорость ветра достигает 33 м/с

Скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигает 33 м/с.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации на 21:00, в Баку и на Абшеронском полуострове, в Балакяне, Гяндже, Шамкире, Шеки, Загатале, Шабране, Джафархане, Лянкяране, Нефтчале, Билясуваре, Ярдымлы, Лерике, Бейлагане шел дождь, Гедабейе, Дашкесане, Гейгеле, Хачмазе, Халтане, Шахдаге, Сарыбаше (Гахе), Губе, Гусаре, в горных районах Загатальского района (Алибей) выпал снег.

Максимальная скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове увеличилась до 33 м/с, в Дашкесане - 25 м/с, в Нафталане, Тертере - 22 м/с, в Нефтчале, Товузе, Шахдаге - 20 м/с, в Шеки -18 м/с, в Алтыагадже - 17 м/с, Джейранчеле, Шамкире - 16 м/с. По данным со станции "Нефтяные камни", высота волны в открытом море достигла 4,6 метра.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 5°С, в Нахчыванской АР - до 7°С, в горных районах - от -1 до +2°С, в высокогорье - 2°С мороза, в равнинных районах - до 11°С.

Отметим, что нестабильная погода будет наблюдаться на территории республики до полудня 18 декабря.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda küləyin sürəti 33 m/s-ə çatır - FAKTİKİ HAVA

Экслюзивные новости

Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi