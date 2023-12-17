В Баку скорость ветра достигает 33 м/с

Скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигает 33 м/с.

Скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигает 33 м/с.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации на 21:00, в Баку и на Абшеронском полуострове, в Балакяне, Гяндже, Шамкире, Шеки, Загатале, Шабране, Джафархане, Лянкяране, Нефтчале, Билясуваре, Ярдымлы, Лерике, Бейлагане шел дождь, Гедабейе, Дашкесане, Гейгеле, Хачмазе, Халтане, Шахдаге, Сарыбаше (Гахе), Губе, Гусаре, в горных районах Загатальского района (Алибей) выпал снег.

Максимальная скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове увеличилась до 33 м/с, в Дашкесане - 25 м/с, в Нафталане, Тертере - 22 м/с, в Нефтчале, Товузе, Шахдаге - 20 м/с, в Шеки -18 м/с, в Алтыагадже - 17 м/с, Джейранчеле, Шамкире - 16 м/с. По данным со станции "Нефтяные камни", высота волны в открытом море достигла 4,6 метра.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 5°С, в Нахчыванской АР - до 7°С, в горных районах - от -1 до +2°С, в высокогорье - 2°С мороза, в равнинных районах - до 11°С.

Отметим, что нестабильная погода будет наблюдаться на территории республики до полудня 18 декабря.