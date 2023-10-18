О нас

В Баку сажают деревья с учетом климатических условий

В Баку сажают деревья с учетом климатических условий В Баку сажают деревья, устойчивые к засухе и соответствующие климатическим условиям столицы.
Экология
18 октября 2023 г. 15:15
В Баку сажают деревья с учетом климатических условий

В Баку сажают деревья, устойчивые к засухе и соответствующие климатическим условиям столицы.

Об этом Report сообщили в Исполнительной власти города Баку.

Ассоциация озеленительных хозяйств ИВ Баку организует мероприятия по массовой посадке деревьев и озеленению в различных районах столицы.

В связи с угрозой глобальных климатических изменений и в условиях дефицита воды в столице будет отдаваться предпочтение посадке засухоустойчивых растений, а также цветущих деревьев и кустарников, адаптированных к местным климатическим условиям.

Все работы будут проводиться с участием опытных ландшафтных дизайнеров и специалистов.

На начальном этапе новые кусты будут высажены в местах для прогулок и отдыха - в парках Ататюрка и Низами, в Центральном и Зимнем парках, вдоль главных проспектов и улиц.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda quraqlığa davamlı və yerli iqlimə uyğun ağaclar əkilir

Экслюзивные новости

Ближневосточный конфликт может стать катализатором больших геополитических изменений
Ближневосточный конфликт может стать катализатором больших геополитических изменений
18 октября 2023 г. 12:56
Замминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
ФотоЗамминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
16 октября 2023 г. 15:22
Эксперт: Открытие всех региональных коммуникаций ускорит развитие Южного Кавказа
Эксперт: Открытие всех региональных коммуникаций ускорит развитие Южного Кавказа
16 октября 2023 г. 15:20
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
12 октября 2023 г. 15:51
Рамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
ФотоРамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
12 октября 2023 г. 13:08
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
11 октября 2023 г. 14:35
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
11 октября 2023 г. 13:47
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
11 октября 2023 г. 10:34
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
11 октября 2023 г. 09:42
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
10 октября 2023 г. 15:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi