В Баку сажают деревья с учетом климатических условий

В Баку сажают деревья, устойчивые к засухе и соответствующие климатическим условиям столицы.

В Баку сажают деревья, устойчивые к засухе и соответствующие климатическим условиям столицы.

Об этом Report сообщили в Исполнительной власти города Баку.

Ассоциация озеленительных хозяйств ИВ Баку организует мероприятия по массовой посадке деревьев и озеленению в различных районах столицы.

В связи с угрозой глобальных климатических изменений и в условиях дефицита воды в столице будет отдаваться предпочтение посадке засухоустойчивых растений, а также цветущих деревьев и кустарников, адаптированных к местным климатическим условиям.

Все работы будут проводиться с участием опытных ландшафтных дизайнеров и специалистов.

На начальном этапе новые кусты будут высажены в местах для прогулок и отдыха - в парках Ататюрка и Низами, в Центральном и Зимнем парках, вдоль главных проспектов и улиц.