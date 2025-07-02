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В Баку ряд ресторанов оштрафован за загрязнение воздуха

В Баку ряд ресторанов оштрафован за загрязнение воздуха В Баку ряд ресторанов оштрафован за загрязнение воздуха
Экология
2 июля 2025 г. 18:11
В Баку ряд ресторанов оштрафован за загрязнение воздуха

В Баку сотрудниками 11-го регионального управления экологии и природных ресурсов и Группы мониторинга загрязнения окружающей среды проведен очередной мониторинг в объектах общественного питания и ресторанах.

Об этом Report сообщила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

По ее словам, в ходе контрольно-измерительных работ установлено, что количество отходов, выбрасываемых в воздух дворцом бракосочетаний "Фидан", а также ресторанами "Рахиб", "Сехирли Тяндир", "Гайнана" и "Кюкю", превышает норму.

"По фактам в отношении уполномоченных представителей объектов составлен протокол, на каждый объект будет наложен штраф в размере 2 500 манатов", - добавила она.

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