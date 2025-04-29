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В Баку ряд ресторанов оштрафован за выбросы чрезмерного количества отходов 

В Баку ряд ресторанов оштрафован за выбросы чрезмерного количества отходов  В Баку сотрудниками 11-го регионального управления экологии и природных ресурсов и Группы мониторинга загрязнения окружающей среды проведен очередной мониторинг в объектах общественного питания и ресторанах.
Экология
29 апреля 2025 г. 10:40
В Баку ряд ресторанов оштрафован за выбросы чрезмерного количества отходов 

В Баку сотрудниками 11-го регионального управления экологии и природных ресурсов и Группы мониторинга загрязнения окружающей среды проведен очередной мониторинг в объектах общественного питания и ресторанах.

Как сообщила Report пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, в ходе контрольно-измерительных работ установлено, что количество отходов, выбрасываемых в воздух следующими дворцами бракосочетаний и ресторанами, превышает норму:

"Хамса", "Аг чичеим", "Afrodita Palace", "Арзу", "Шахзаде", "Leyla Plaza”, "Kolissa Hall", "White Palace", "Гызыл гая", "Golden Baku", "Baku Castle", “Габала-Ханлар”, "Ханкенди", "Четир", "Alaçatı Mood", "Кафе Фаиг", "Товуз Мангал", "3 Мертебе", “Sunrise”.

"По фактам в отношении уполномоченных представителей объектов составлен протокол, на каждый объект будет наложен штраф в размере 2 500 манатов", - добавила она.

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Версия на азербайджанском языке Havaya normadan artıq tullantı atan restoranlar cərimələnib

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