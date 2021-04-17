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В Баку рассмотрели жалобу по поводу вырубки деревьев

В Баку рассмотрели жалобу по поводу вырубки деревьев Сотрудники Государственной службы экологической безопасности рассмотрели жалобу по поводу вырубки деревьев на улице Насими, 28, в Низаминском районе столицы
Экология
17 апреля 2021 г. 18:53
В Баку рассмотрели жалобу по поводу вырубки деревьев

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности рассмотрели жалобу по поводу вырубки деревьев на улице Насими, 28, в Низаминском районе столицы.

Как передает Report, по словам представителя службы Вагифа Джавадова, во время осмотра по данному адресу выяснилось, что на этом месте ведутся раскопки в строительных целях и были срублены два дерева.

"В ходе проверки было установлено, что данная территория была передана Исполнительной властью города Баку некому Джаванширу Исмаилову для строительства нежилого объекта. В настоящее время ведется соответствующая работа по принятию в отношении Дж.Исмаилова в соответствии с законодательством", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda ağacları kəsən şəxsə qarşı tədbirlər görülür

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