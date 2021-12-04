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В Баку проведен субботник

В Баку проведен субботник Исполнительная власть города Баку приняла решение о проведении общегородского субботника в первую субботу последнего месяца уходящего года.
Экология
4 декабря 2021 г. 13:33
В Баку проведен субботник

Исполнительная власть города Баку приняла решение о проведении общегородского субботника в первую субботу последнего месяца уходящего года.

Как сообщили Report в Исполнительной власти города Баку, 4 декабря с утренних часов во всех районах города начались санитарные мероприятия, с участием коммунальных и других служб.

Были продезинфицированы городские проспекты и улицы, фонарные столбы, бордюры, перила, витринные и рекламные щиты.

В субботнике наряду с сотрудниками коммунальных служб приняли участие жители столицы.

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