В Баку проведен субботник

Исполнительная власть города Баку приняла решение о проведении общегородского субботника в первую субботу последнего месяца уходящего года.

Исполнительная власть города Баку приняла решение о проведении общегородского субботника в первую субботу последнего месяца уходящего года.

Как сообщили Report в Исполнительной власти города Баку, 4 декабря с утренних часов во всех районах города начались санитарные мероприятия, с участием коммунальных и других служб.

Были продезинфицированы городские проспекты и улицы, фонарные столбы, бордюры, перила, витринные и рекламные щиты.

В субботнике наряду с сотрудниками коммунальных служб приняли участие жители столицы.