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В Баку проведен очередной общегородской субботник

В Баку проведен очередной общегородской субботник Сегодня на очередном общегородском субботнике, организованном Исполнительной властью Баку (ИВГБ), в столице вымыты главные улицы и проспекты.
Экология
25 мая 2024 г. 13:52
В Баку проведен очередной общегородской субботник

Сегодня на очередном общегородском субботнике, организованном Исполнительной властью Баку (ИВГБ), в столице вымыты главные улицы и проспекты.

Как сообщили Report в пресс-службе исполнительной власти, к работам была привлечена техника коммунальных хозяйственных служб ИВГБ.

Коммунальщиками были вычищены проспекты и улицы, обочины тротуаров, бордюры и фонарные столбы, перила, скамейки в парках и зонах отдыха, наведен порядок во дворах и жилых кварталах.

Работники сферы общественного питания, торговли и других объектов, присоединившиеся к призыву Исполнительной власти города Баку, также участвовали в субботнике, очистили витрины своих объектов, привели в порядок ближайшую территорию. Активное участие в этом субботнике приняли и коллективы предприятий, учреждений и организаций, жители города.

Сотрудниками Хозяйственного объединения по озеленению города Баку были помыты деревья вдоль основных магистралей и проспектов, за ними проведен агротехнический уход, внесены удобрения в почву.
В это же время на территории города высаживаются декоративные кустарники, создаются композиции из разноцветных цветов, проводится обновление газонного покрытия.

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