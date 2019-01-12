В Баку проведен мониторинг в ресторанах и объектах общепита - ВИДЕО

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Представители СМИ приняли участие в мониторингах в связи с ситуацией в ресторанах и объектах общепита, где были смонтированы очистные установки.

Как сообщает Report, специалисты министерства экологии и природных ресурсов с участием представителей СМИ провели осмотр в нескольких объектах общепита, расположенных на улице Чобанзаде на территории Низаминского района столицы, пронаблюдали за ситуацией после установки очистных сооружений.

Во время наблюдений стало известно, что в ресторанах и домах торжеств на названной улице смонтированы очистные установки.

Директор Национального мониторингового департамента МЭПР Рамал Бадалов сообщил, что мониторинг продолжается: "Монтаж установок выполнен на 80-90%. Однако наличие установки не означает ноль выбросов, есть установленная норма, и в рамках нормы естественно наличие запаха и похожего на дым пара".

Эксперт отметил что мониторинги будут продолжаться постоянно, потому что для нормальной работы установки и предотвращения попадания в атмосферу выбросов больше нормы требуются регулярные сервисные услуги, очистка фильтров.

Отметим, что мониторинги продолжатся в последующие дни в других частях города.

Видео: Рашад Тунджай