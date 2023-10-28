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В Баку прошла очередная акция по посадке деревьев

В Баку прошла очередная акция по посадке деревьев В Гарадагском районе Баку прошла акция по посадке деревьев.
Экология
28 октября 2023 г. 16:54
В Баку прошла очередная акция по посадке деревьев

В Гарадагском районе Баку прошла акция по посадке деревьев.

Об этом Report сообщили в ИВ города Баку.

Акция по посадке 400 сосен была организована совместно исполнительной властью города Баку и общественным объединением “Региональное развитие”.

В мероприятии приняли участие сотрудники исполнительной власти города Баку и волонтеры объединения.

Также в столичном парке “Низами Гянджеви” было высажено 50 павловний.

Отметим, что в течение сезона планируется продолжить мероприятия по озеленению территории столицы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda növbəti ekoloji aksiya keçirilib, 400 şam ağacı əkilib

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