В Баку прошла очередная акция по посадке деревьев

В Гарадагском районе Баку прошла акция по посадке деревьев.
Об этом Report сообщили в ИВ города Баку.
Акция по посадке 400 сосен была организована совместно исполнительной властью города Баку и общественным объединением “Региональное развитие”.
В мероприятии приняли участие сотрудники исполнительной власти города Баку и волонтеры объединения.
Также в столичном парке “Низами Гянджеви” было высажено 50 павловний.
Отметим, что в течение сезона планируется продолжить мероприятия по озеленению территории столицы.