В Баку прошла очередная акция по посадке деревьев

В Гарадагском районе Баку прошла акция по посадке деревьев.

В Гарадагском районе Баку прошла акция по посадке деревьев.

Об этом Report сообщили в ИВ города Баку.

Акция по посадке 400 сосен была организована совместно исполнительной властью города Баку и общественным объединением “Региональное развитие”.

В мероприятии приняли участие сотрудники исполнительной власти города Баку и волонтеры объединения.

Также в столичном парке “Низами Гянджеви” было высажено 50 павловний.

Отметим, что в течение сезона планируется продолжить мероприятия по озеленению территории столицы.