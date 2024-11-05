В Баку прошла конференция под названием "Как спасти Каспийское море на фоне изменения климата?"

Сегодня в Баку в преддверии "Года солидарности за зеленый мир" и 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) прошла международная конференция на тему "Как спасти Каспийское море на фоне изменения климата?".

Сегодня в Баку в преддверии "Года солидарности за зеленый мир" и 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) прошла международная конференция на тему "Как спасти Каспийское море на фоне изменения климата?".

Мероприятие было организовано грузинской организацией "KELP FARMS" и азербайджанским Общественным объединением "Устойчивое развитие".

Модератор пресс-конференции, член Национального комитета России по Десятилетию ООН по восстановлению экосистем (2021-2030) Алексей Книжников приветствовал участников конференции.

Выступая с вступительным словом, председатель Общественного объединения "Устойчивое развитие" Фикрет Джафаров отметил, что основной целью пресс-конференции является информирование научного сообщества и других заинтересованных сторон о возможностях минимизации ущерба, наносимого изменением климата экосистеме Каспийского моря. Он отметил, что за последние десять лет уровень Каспийского моря снижается, и эта тенденция будет продолжаться.

Затем прошли обсуждения по направлению "Восстановление морской экосистемы с использованием водорослей: вклад в региональное устойчивое развитие и решение глобальных климатических проблем".

Главный консультант по науке организации "KELP FARMS", кандидат биологических наук Константин Згуровский выступил с докладом на тему "Основные подходы к выращиванию и восстановлению макрофитных водорослей для решения глобальных климатических и региональных вопросов, восстановления биоразнообразия и развития устойчивой экономики в Каспийском море".

Директор/соучредитель организации Ольга Лакустова рассказала о стратегии развития " KELP FARMS", современном использовании механизмов устойчивого развития (SDSN) в области выращивания морских водорослей, успешном опыте выращивания водоросли Ундария (Undaria sp.) в Японском море и пилотном проекте водоросли Цистозира (Cystoseira sp.) в Черном море.

Эксперт по климатическим проектам Анастасия Мазнева присоединилась к конференции по видеосвязи и рассказала о роли водорослей в секвестрации углекислого газа.

Руководитель направления ESG в "Greenway Global (GwG) ESG", соучредитель "KELP FARMS" Андрей Шавнев отметил что компания считает актуальным участие в проектах по культивации водорослей, видит за такими сложными научными системами устойчивое будущее для всей планеты.

Затем состоялось обсуждение темы. Было отмечено, что основной причиной снижения уровня моря считается изменение климата. Снижение уровня негативно влияет на всю морскую экосистему, включая биологическую продуктивность моря. В Каспийском море биологическая активность наблюдается в основном до глубины 25 метров, наиболее продуктивными являются слои на глубине 5,0-10,0 м, куда проникает солнечный свет. Было отмечено, что из-за снижения уровня воды бентосные организмы не успевают мигрировать на новые места обитания, что приводит к снижению биомассы всей экосистемы и, как следствие, рыбных запасов. Дополнительное негативное давление на каспийскую экосистему создают такие экологические проблемы, как загрязнение, браконьерство и чрезмерный вылов рыбы.

Улучшить качество воды, способствовать увеличению биоразнообразия, снизить концентрацию углекислого газа и обеспечить устойчивое развитие морской экосистемы может специальная технология выращивания водорослей и размещения водорослевых ферм в прибрежных зонах Каспийского моря.

Было подчеркнуто, что грузинская компания "KELP FARMS" имеет опыт реализации подобных проектов в акваториях Японского и Черного морей и выступает с инициативой по созданию пилотного проекта с использованием технологии размещения морских водорослевых ферм в Каспийском море в преддверии климатической конференции COP29.

Было добавлено, что Каспийский регион как нигде в мире испытывает все последствия изменения климата. Водоросли в Каспийском море можно выращивать и использовать не только для поглощения углекислого газа, но и для борьбы с загрязнением. Было объявлено о создании "Климатического инвестиционного фонда будущего" стоимостью 500 миллионов долларов США с участием Государственной нефтяной компании Азербайджана. Заявленная цель нового Фонда - финансирование "зеленых" проектов. Организация "KELP FARMS" подготовила и направила Обращение в этот фонд с предложением включить "водорослевые проекты" в список приоритетных проектов в преддверии Конференции сторон Конвенции ООН об изменении климата.

В конце были даны ответы на вопросы, затем участники конференции продолжили обсуждения за чайным столом.