О нас

В Баку прошла акция по посадке деревьев

В Баку прошла акция по посадке деревьев Сегодня в Сабаильском и Гарадагском районах города Баку прошла акция по посадке деревьев.
Экология
16 марта 2024 г. 15:06
В Баку прошла акция по посадке деревьев

Сегодня в Сабаильском и Гарадагском районах города Баку прошла акция по посадке деревьев.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.

Проводимая традиционно в преддверии праздника Новруз акция организована Исполнительной властью города Баку совместно с общественным объединением "Региональное развитие".

В рамках акции посажено 600 деревьев и кустарников. Все деревья и кустарники выбраны с учетом местного климата.

Подобные мероприятия планируется провести во всех районах столицы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ağacəkmə aksiyası keçirib

Экслюзивные новости

Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
14 марта 2024 г. 18:02
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
14 марта 2024 г. 15:07
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
13 марта 2024 г. 15:00
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
13 марта 2024 г. 14:30
Маттиас Фрумери: Надеемся на импульс со стороны COP29 на разработку новых климатических планов
Маттиас Фрумери: Надеемся на импульс со стороны COP29 на разработку новых климатических планов
13 марта 2024 г. 14:02
Посол по климату: Швеция готова поддержать Азербайджан для успеха COP29
Посол по климату: Швеция готова поддержать Азербайджан для успеха COP29
13 марта 2024 г. 12:08
Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов
Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов
12 марта 2024 г. 13:46
Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29
Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29
11 марта 2024 г. 15:06
Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия
Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия
11 марта 2024 г. 14:33
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
9 марта 2024 г. 17:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi