В Баку прошла акция по посадке деревьев

Сегодня в Сабаильском и Гарадагском районах города Баку прошла акция по посадке деревьев.

Сегодня в Сабаильском и Гарадагском районах города Баку прошла акция по посадке деревьев.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.

Проводимая традиционно в преддверии праздника Новруз акция организована Исполнительной властью города Баку совместно с общественным объединением "Региональное развитие".

В рамках акции посажено 600 деревьев и кустарников. Все деревья и кустарники выбраны с учетом местного климата.

Подобные мероприятия планируется провести во всех районах столицы.