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В Баку прошла акция по посадке деревьев в честь Международного Дня здоровья растений

В Баку прошла акция по посадке деревьев в честь Международного Дня здоровья растений В Баку прошла акция по посадке деревьев в честь 12 мая - Международного дня здоровья растений.
Экология
12 мая 2022 г. 12:10
В Баку прошла акция по посадке деревьев в честь Международного Дня здоровья растений

В Баку прошла акция по посадке деревьев в честь 12 мая - Международного дня здоровья растений.

Как сообщает Report, на мероприятии, проведенном по инициативе Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), сотрудниками министерств сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов в поселке Ходжахасан Бинагадинского района были посажены деревья.

В ходе акции были посажены эльдарские сосны и оливковые деревья, соответствующие почвенно-климатическим условиям Абшеронского полуострова.

12 мая ежегодно отмечается как Международный День здоровья растений с целью привлечения общественности к защите растений, повышения осведомленности о вредителях и заболеваниях растений, приводящих к потере урожая, положительного влияния здоровых растений на экосистему и важности безопасности пищевых продуктов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Beynəlxalq Bitki Sağlamlığı Günü münasibətilə ağacəkmə aksiyası keçirilib

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