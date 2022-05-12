В Баку прошла акция по посадке деревьев в честь Международного Дня здоровья растений

В Баку прошла акция по посадке деревьев в честь 12 мая - Международного дня здоровья растений.

В Баку прошла акция по посадке деревьев в честь 12 мая - Международного дня здоровья растений.

Как сообщает Report, на мероприятии, проведенном по инициативе Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), сотрудниками министерств сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов в поселке Ходжахасан Бинагадинского района были посажены деревья.

В ходе акции были посажены эльдарские сосны и оливковые деревья, соответствующие почвенно-климатическим условиям Абшеронского полуострова.

12 мая ежегодно отмечается как Международный День здоровья растений с целью привлечения общественности к защите растений, повышения осведомленности о вредителях и заболеваниях растений, приводящих к потере урожая, положительного влияния здоровых растений на экосистему и важности безопасности пищевых продуктов.