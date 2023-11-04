В Баку прошла акция по посадке деревьев в честь Дня Победы

В Наримановском районе Баку прошла акция по посадке деревьев, приуроченная ко Дню Победы.

В Наримановском районе Баку прошла акция по посадке деревьев, приуроченная ко Дню Победы.

Об этом сообщили Report в пресс-службе исполнительной власти города Баку.

Акция по посадке 500 сосен организована по случаю третьей годовщины победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Организатором акции являются исполнительная власть города Баку и общественное объединение "Региональное развитие".

В акции приняли участие сотрудники исполнительной власти, структурных подразделений и волонтеры общественного объединения.