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В Баку прошла акция по посадке деревьев в честь Дня Победы

В Баку прошла акция по посадке деревьев в честь Дня Победы В Наримановском районе Баку прошла акция по посадке деревьев, приуроченная ко Дню Победы. 
Экология
4 ноября 2023 г. 13:00
В Баку прошла акция по посадке деревьев в честь Дня Победы

В Наримановском районе Баку прошла акция по посадке деревьев, приуроченная ко Дню Победы.

Об этом сообщили Report в пресс-службе исполнительной власти города Баку.

Акция по посадке 500 сосен организована по случаю третьей годовщины победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Организатором акции являются исполнительная власть города Баку и общественное объединение "Региональное развитие".

В акции приняли участие сотрудники исполнительной власти, структурных подразделений и волонтеры общественного объединения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZəfər Günü ilə bağlı Bakıda ağacəkmə aksiyası keçirilib

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