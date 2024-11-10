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В Баку прошел дождь, в горных районах зафиксированы заморозки

В Баку прошел дождь, в горных районах зафиксированы заморозки По состоянию на 9:00 10 ноября, согласно данным Национальной службы гидрометеорологии, погодные условия на территории страны в основном были без осадков, однако в первой половине дня 9 ноября в некоторых местах прошли кратковременные дожди.
Экология
10 ноября 2024 г. 11:28
В Баку прошел дождь, в горных районах зафиксированы заморозки

По состоянию на 9:00 10 ноября, согласно данным Национальной службы гидрометеорологии, погодные условия на территории страны в основном были без осадков, однако в первой половине дня 9 ноября в некоторых местах прошли кратковременные дожди.

Как сообщили Report в службе, количество осадков в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Гобустане, Сабирабаде и Нефтчале составило до 1 мм.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове достигала 11 градусов тепла, в Нахчыванской АР от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, в высокогорных районах до 5 градусов мороза, в районах равнины 6-10 градусов тепла, в горных районах от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла, а в высокогорных районах зафиксировано до 5 градусов мороза.

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