В Баку прошел дождь, в горных районах зафиксированы заморозки

По состоянию на 9:00 10 ноября, согласно данным Национальной службы гидрометеорологии, погодные условия на территории страны в основном были без осадков, однако в первой половине дня 9 ноября в некоторых местах прошли кратковременные дожди.

По состоянию на 9:00 10 ноября, согласно данным Национальной службы гидрометеорологии, погодные условия на территории страны в основном были без осадков, однако в первой половине дня 9 ноября в некоторых местах прошли кратковременные дожди.

Как сообщили Report в службе, количество осадков в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Гобустане, Сабирабаде и Нефтчале составило до 1 мм.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове достигала 11 градусов тепла, в Нахчыванской АР от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, в высокогорных районах до 5 градусов мороза, в районах равнины 6-10 градусов тепла, в горных районах от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла, а в высокогорных районах зафиксировано до 5 градусов мороза.