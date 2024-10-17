В Баку пройдет первое заседание министров экологии стран ОТГ

В Баку пройдет первое заседание министров экологии стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

В Баку пройдет первое заседание министров экологии стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации.

Встреча пройдет 20 ноября и приурочена к глобальной климатической конференции COP29.

Ожидается, что это событие станет важной платформой для укрепления экологического сотрудничества между тюркскими государствами, что внесет вклад в достижение целей ОТГ по защите окружающей среды и развитию зеленой экономики.

Напомним, что 29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Баку с 11 ноября по 22 ноября 2024 года.