В Баку пройдет Международный геолого-промысловый форум с участием свыше 70 экспертов

В Баку 26 октября стартует Международный геолого-промысловый форум, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

В Баку 26 октября стартует Международный геолого-промысловый форум, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, на форуме выступят около 70 экспертов из более чем 30 стран, включая представителей государственного сектора и частных горнодобывающих компаний, ученых и инвесторов.

Председатель правления Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов Самир Идаятов отметил, что международный форум будет организован в Азербайджане впервые. Мероприятие поможет представить потенциал и возможности страны широкой международной аудитории, наладить новые коммуникации и привлечь международных и местных инвесторов, сказал он.

Международный геолого-промысловый форум, организованный Государственным агентством по использованию минерально-сырьевых ресурсов, завершит свою работу 27 октября.