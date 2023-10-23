О нас

В Баку пройдет Международный геолого-промысловый форум с участием свыше 70 экспертов

В Баку пройдет Международный геолого-промысловый форум с участием свыше 70 экспертов В Баку 26 октября стартует Международный геолого-промысловый форум, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.
Экология
23 октября 2023 г. 16:24
В Баку пройдет Международный геолого-промысловый форум с участием свыше 70 экспертов

В Баку 26 октября стартует Международный геолого-промысловый форум, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, на форуме выступят около 70 экспертов из более чем 30 стран, включая представителей государственного сектора и частных горнодобывающих компаний, ученых и инвесторов.

Председатель правления Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов Самир Идаятов отметил, что международный форум будет организован в Азербайджане впервые. Мероприятие поможет представить потенциал и возможности страны широкой международной аудитории, наладить новые коммуникации и привлечь международных и местных инвесторов, сказал он.

Международный геолого-промысловый форум, организованный Государственным агентством по использованию минерально-сырьевых ресурсов, завершит свою работу 27 октября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Baku to host Int’l Geological and Commercial Forum with participation of over 70 experts
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq Geologiya-Mədənçilik Forumunda müzakirə olunacaq məsələlər açıqlanıb

Экслюзивные новости

В Азербайджане избраны председатели и секретари окружных избирательных комиссий
В Азербайджане избраны председатели и секретари окружных избирательных комиссий
23 октября 2023 г. 16:44
Политолог: Антиазербайджанские заявления Совета Европы демонстрируют потерю моральных ориентиров
Политолог: Антиазербайджанские заявления Совета Европы демонстрируют потерю моральных ориентиров
23 октября 2023 г. 16:05
Эксперт: Формат 3+3 полезен для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Эксперт: Формат 3+3 полезен для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
23 октября 2023 г. 14:23
Эксперт: Заявление Комитета министров Совета Европы и делегации ЕС абсолютно предвзято
Эксперт: Заявление Комитета министров Совета Европы и делегации ЕС абсолютно предвзято
20 октября 2023 г. 12:07
В этом году за получением статуса беженца в Азербайджане обратились 163 человека
В этом году за получением статуса беженца в Азербайджане обратились 163 человека
19 октября 2023 г. 11:14
Эксперт: Коридор Север-Юг открывает региону Южного Кавказу доступ к международным рынкам
Эксперт: Коридор "Север-Юг" открывает региону Южного Кавказу доступ к международным рынкам
18 октября 2023 г. 18:31
Эксперт: Поддержка Армении Францией базируется сугубо на ее личных интересах
Эксперт: Поддержка Армении Францией базируется сугубо на ее личных интересах
18 октября 2023 г. 16:33
Ближневосточный конфликт может стать катализатором больших геополитических изменений
Ближневосточный конфликт может стать катализатором больших геополитических изменений
18 октября 2023 г. 12:56
Замминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
ФотоЗамминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
16 октября 2023 г. 15:22
Эксперт: Открытие всех региональных коммуникаций ускорит развитие Южного Кавказа
Эксперт: Открытие всех региональных коммуникаций ускорит развитие Южного Кавказа
16 октября 2023 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi