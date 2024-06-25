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В Баку пройдет международный экологический форум

В Баку пройдет международный экологический форум 27-28 июня в Баку пройдет международный форум "Солидарность во имя зеленого мира: от отходов к ценности для устойчивого будущего".
Экология
25 июня 2024 г. 11:10
В Баку пройдет международный экологический форум

27-28 июня в Баку пройдет международный форум "Солидарность во имя зеленого мира: от отходов к ценности для устойчивого будущего".

Об этом Report сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов.

Отмечается, что целью международного форума, организованного министерством и ОАО "Темиз шехер", является продвижение в глобальном масштабе лидирующей роли Азербайджана в области охраны окружающей среды, совместной деятельности на пути к устойчивому будущему, экологической солидарности и управления, а также обеспечение распространения лучших практик и инновационных подходов к управлению отходами.

В форуме примут участие полномочные представители ООН, представители различных международных организаций, в том числе ряда зарубежных стран, а также другие заинтересованные стороны.

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Версия на английском языке ФотоBaku to host international ecological forum
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda beynəlxalq ekoloji forum keçiriləcək

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