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В Баку пройдет международная конференция по Каспию

В Баку пройдет международная конференция по Каспию В Баку 5 июля состоится международная конференция, организованная Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана на тему "Колебания уровня Каспийского моря в контексте изменения климата, прогнозы и меры по адаптации".
Экология
1 июля 2022 г. 14:56
В Баку пройдет международная конференция по Каспию

В Баку 5 июля состоится международная конференция, организованная Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана на тему "Колебания уровня Каспийского моря в контексте изменения климата, прогнозы и меры по адаптации".

Как сообщила Report начальник Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева, на конференции с участием специалистов прикаспийских стран, представителей международных организаций и зарубежных экспертов будут обсуждены колебания и причины снижения уровня воды в Каспийском море, вопросы подготовки региональных адаптационных мер, расширение совместного сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Xəzərlə bağlı beynəlxalq konfrans keçiriləcək

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