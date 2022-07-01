В Баку пройдет международная конференция по Каспию

В Баку 5 июля состоится международная конференция, организованная Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана на тему "Колебания уровня Каспийского моря в контексте изменения климата, прогнозы и меры по адаптации".

В Баку 5 июля состоится международная конференция, организованная Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана на тему "Колебания уровня Каспийского моря в контексте изменения климата, прогнозы и меры по адаптации".

Как сообщила Report начальник Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева, на конференции с участием специалистов прикаспийских стран, представителей международных организаций и зарубежных экспертов будут обсуждены колебания и причины снижения уровня воды в Каспийском море, вопросы подготовки региональных адаптационных мер, расширение совместного сотрудничества.