В Баку пройдет II Метеорологический форум тюркского мира

Завтра в Баку состоится II Метеорологический форум тюркского мира.

Завтра в Баку состоится II Метеорологический форум тюркского мира.

Как сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов, в форуме примут участие министры окружающей среды и изменения климата тюркоязычных стран, руководители гидрометеорологических служб, представители государственных учреждений и эксперты.

Цель форума - ведение скоординированной деятельности в области изменения климата, обмен опытом по созданию системы раннего предупреждения об экстремальных погодных условиях.

Напомним, что 19 февраля 2021 года в Анкаре (Турция) состоялся I Метеорологический форум тюркского мира.