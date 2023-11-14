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В Баку пройдет II Метеорологический форум тюркского мира

В Баку пройдет II Метеорологический форум тюркского мира Завтра в Баку состоится II Метеорологический форум тюркского мира.
Экология
14 ноября 2023 г. 15:22
В Баку пройдет II Метеорологический форум тюркского мира

Завтра в Баку состоится II Метеорологический форум тюркского мира.

Как сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов, в форуме примут участие министры окружающей среды и изменения климата тюркоязычных стран, руководители гидрометеорологических служб, представители государственных учреждений и эксперты.

Цель форума - ведение скоординированной деятельности в области изменения климата, обмен опытом по созданию системы раннего предупреждения об экстремальных погодных условиях.

Напомним, что 19 февраля 2021 года в Анкаре (Турция) состоялся I Метеорологический форум тюркского мира.

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Версия на английском языке Baku to host 2nd Meteorological Forum of Turkic World
Версия на азербайджанском языке Bakıda Türk Dünyası II Meteorologiya Forumu keçiriləcək

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