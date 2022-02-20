О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку проходит предвесенняя кампания по посадке деревьев

В Баку проходит предвесенняя кампания по посадке деревьев В связи с приближающимся весенним сезоном сотрудники Бакинского городского управление по озеленению проводят посадку новых деревьев и кустарников в различных районах столицы, осуществляют агротехнический уход за существующими деревьями и зелеными насажден
Экология
20 февраля 2022 г. 14:43
В Баку проходит предвесенняя кампания по посадке деревьев

В связи с приближающимся весенним сезоном сотрудники Бакинского городского управление по озеленению проводят посадку новых деревьев и кустарников в различных районах столицы, осуществляют агротехнический уход за существующими деревьями и зелеными насаждениями.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти города Баку, обрезаются засохшие ветки деревьев, вдоль проспектов и улиц высаживают новые сезонные цветы и кустарники.

Эта работа будет проводиться во всех районах столицы до конца сезона.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоBaku hosts pre-spring tree planting campaign
Версия на азербайджанском языке ФотоQarşıdan gələn yaz mövsümü ilə bağlı Bakıda ağaclar əkilir

Экслюзивные новости

Первый газ с Абшерона будет получен в 2023 году
Первый газ с "Абшерона" будет получен в 2023 году
18 февраля 2022 г. 13:23
Вилаят Эйвазов назначил генерала на высокую должность
Вилаят Эйвазов назначил генерала на высокую должность
18 февраля 2022 г. 11:49
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
17 февраля 2022 г. 12:16
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
17 февраля 2022 г. 09:42
TARSİM выдвинул предложение об обязательном аграрном страховании
TARSİM выдвинул предложение об обязательном аграрном страховании
16 февраля 2022 г. 18:45
В Азербайджанском Каспийском морском пароходстве зарплаты увеличены на 15%
В "Азербайджанском Каспийском морском пароходстве" зарплаты увеличены на 15%
15 февраля 2022 г. 14:24
Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году
Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году
15 февраля 2022 г. 13:16
Российский банк почти в 2 раза увеличил выплату дивидендов ГНФАР
Российский банк почти в 2 раза увеличил выплату дивидендов ГНФАР
14 февраля 2022 г. 17:54
Украинский депутат: Ходжалинский геноцид - самое жестокое кровопролитие Карабахской войны
Украинский депутат: Ходжалинский геноцид - самое жестокое кровопролитие Карабахской войны
14 февраля 2022 г. 16:52
ЦБА разъяснил порядок обмена поврежденных купюр
ЦБА разъяснил порядок обмена поврежденных купюр
14 февраля 2022 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi