В Баку проходит предвесенняя кампания по посадке деревьев

В связи с приближающимся весенним сезоном сотрудники Бакинского городского управление по озеленению проводят посадку новых деревьев и кустарников в различных районах столицы, осуществляют агротехнический уход за существующими деревьями и зелеными насажден

В связи с приближающимся весенним сезоном сотрудники Бакинского городского управление по озеленению проводят посадку новых деревьев и кустарников в различных районах столицы, осуществляют агротехнический уход за существующими деревьями и зелеными насаждениями.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти города Баку, обрезаются засохшие ветки деревьев, вдоль проспектов и улиц высаживают новые сезонные цветы и кустарники.

Эта работа будет проводиться во всех районах столицы до конца сезона.