В Баку проходит первое заседание специальной рабочей группы по Каспийскому морю

В Баку проходит первое заседание специальной рабочей группы, созданной в рамках Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

В Баку проходит первое заседание специальной рабочей группы, созданной в рамках Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана (МЭПР).

По словам начальника отдела экологической политики министерства Фаига Муталлимова, в заседании, организованном в МЭПР, принимают участие представители министерств иностранных дел и окружающей среды прикаспийских стран, а также сотрудники Европейского регионального офиса Программы ООН по окружающей среде, выполняющего функции секретариата Конвенции.

"Азербайджан председательствует на Конференции сторон Конвенции, ведутся переговоры для согласования институциональных механизмов по размещению Секретариата Конвенции в регионе, эксперты готовят необходимые документы" - сказал Муталлимов.

Решение о создании специальной рабочей группы по Каспийскому морю было принято на встрече министров окружающей среды прикаспийских стран в Женеве (Швейцария) в сентябре этого года.