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В Баку проходит первое заседание специальной рабочей группы по Каспийскому морю

В Баку проходит первое заседание специальной рабочей группы по Каспийскому морю В Баку проходит первое заседание специальной рабочей группы, созданной в рамках Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.
Экология
18 декабря 2023 г. 13:52
В Баку проходит первое заседание специальной рабочей группы по Каспийскому морю

В Баку проходит первое заседание специальной рабочей группы, созданной в рамках Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана (МЭПР).

По словам начальника отдела экологической политики министерства Фаига Муталлимова, в заседании, организованном в МЭПР, принимают участие представители министерств иностранных дел и окружающей среды прикаспийских стран, а также сотрудники Европейского регионального офиса Программы ООН по окружающей среде, выполняющего функции секретариата Конвенции.

"Азербайджан председательствует на Конференции сторон Конвенции, ведутся переговоры для согласования институциональных механизмов по размещению Секретариата Конвенции в регионе, эксперты готовят необходимые документы" - сказал Муталлимов.

Решение о создании специальной рабочей группы по Каспийскому морю было принято на встрече министров окружающей среды прикаспийских стран в Женеве (Швейцария) в сентябре этого года.

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Версия на английском языке ФотоFirst meeting of special working group on Caspian Sea underway in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Xəzər dənizi ilə bağlı yaradılmış Xüsusi İşçi Qrupun ilk iclası keçirilir

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