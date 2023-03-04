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В Баку проходит общегородской субботник

В Баку проходит общегородской субботник В Баку проходит общегородской субботник.
Экология
4 марта 2023 г. 09:23
В Баку проходит общегородской субботник

В Баку проходит общегородской субботник.

Как сообщает Report, в преддверии одного из главных праздников нашего народа – Новруза – Исполнительная власть города Баку проводит общегородской субботник в столице под девизом "Встретим праздник Новруз с чистым городом".

В рамках субботника сотрудниками структур ИВ Баку проводятся работы по очистке и благоустройству проспектов и улиц, тротуаров, бордюров и фонарных столбов, ограждений, витрин магазинов, киосков и остановок, дворов и кварталов, зеленых зон, а также по обрезке деревьев.

По призыву Исполнительной власти города в субботнике проявляют активность жители столицы, коллективы предприятий, ведомств и структур, предприниматели и работники частных секторов приводят в чистоту и порядок фасады и витрины своих торговых точек, объектов общественного питания и др.

Субботник охватывает все районы столицы.

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